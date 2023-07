Michael håber, han som ny eventchef rammer plet med alle de gratis aktiviteter

Hvad med at spille bold i mudder, dyste i computerspillet Fifa mod en professionel e-sportsmand, skyde gelblaster mod dine kammerater eller sparke dart?

Det er nogle af de mange gratis aktiviteter i Dana Cup Eventpark på Thomas Morildsvej.

I år giver de den gas hos Dana Cup i uge 30 og satser på, at de tusindvis af unge fodboldspillere, så vil fortælle derhjemme om, hvor sjovt de har det i Hjørring, når de ikke spiller fodboldkampe.

Og at de over 1100 hold i fremtiden bliver ved med at vende tilbage til den kæmpestore turnering, der i år er oppe på omkring 11.000 spillere plus ledere. I alt regner Dana Cup med 18 personer pr. hold svarende til 20.000 mennesker plus de medfølgende familier, som alle skal have en god oplevelse, når de er i Hjørring.

Bolde i alle størrelser og til forskellige formål finder man naturligvis på en fodboldturnerings aktivitetsområde. Her prøver Dana Cups eventchef, Michael Vendebo, selv at sparke dart. Foto: Bente Poder

- Vi giver den en ordentlig en på hatten i år og øger kvaliteten overalt på eventparken. Det gælder både i området med foodtrucks, der er blevet dobbelt så lang og vores aktivitetsområde, som er blevet fordoblet, siger Michael Vendelbo, der er nyansat sponsor- og eventchef hos Dana Cup.

Det er hans første Dana Cup - Danmarks største sportsbegivenhed, som i år fejrer 40 års jubilæum.

Dana Cup er ved at være klar til den 40. udgave af turneringen, som starter 24. juli med den store åbningsceremoni. Foto: Bente Poder

Michael Vendelbo kan se på eventparken med nye øjne og har gjort sig mange tanker om, hvordan det hele kommer til at spille.

Udgangspunktet er, at gøre de unge begejstrerede.

Dernæst at samarbejdspartnere er tilfredse og føler, de får gavn af engagementet.

- Derfor har jeg været i dialog med alle vores samarbejdspartnere for at udvikle ideer til, hvad de kan komme med, som de unge synes er sjovt.

Tag nu vaskepulverfirmaet Biotex, der kommer med en mudderfodboldbane med ordene: "Snavs er godt".

Eller den lokale A-Z, som stiller gelblasterbolde til rådighed til at lege med, og som man efterfølgende har mulighed for at købe.

Michael Vendelbo står her på det område, som eventparken er udvidet med, så der blandt andet bliver plads til mud-ball. Foto: Bente Poder

Eller Pepsi Max, der kommer med en beachvolleybane og bordfodbold.

I det hele taget håber Michael Vendelbo på, at gæster, der har besøgt eventparken tidligere, vil opleve et kvalitetsløft. Det gælder også i madboderne, som kaldes Bazargaden, hvor antallet i år er øget fra 10 til 16.

- Der er mange flere forskellige ting at spise i år. Jeg har også samtaler med folkene i de 16 foodtrucks og bedt dem tænke på, hvordan de kan højne kvaliteten inden for det, de sælger.

Han har haft mange bolde i luften de seneste måneder som sponsor- og eventchef, og nu nærmer mandag 24. juli sig, hvor det hele går i gang.

- Jeg glæder mig virkeligt til vores 40 års jubilæum i år til Dana Cup, siger Michael Vendelbo, der startede 1. april 2023 som sponsor- og eventchef. Foto: Bente Poder

