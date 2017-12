Midtby bliver møbleret om

Et meget stort projekt tager snart sin begyndelse i Hjørring bymidte omkring Vendsyssel Teater.

Projektet, der faktisk omfatter hele området fra Sct. Olai plads i nord til den gamle politigård i syd vil så småt begynde at tage form. Det ventes, at nedrivning af den gamle politistation, Brinch Seidelinsgade 12B, samt gadegennembrud fra Brinck Seidelinsgade til Mammutpladsen vil ske i løbet af foråret. Samtidig vil der blive lavet projektering af hele projektet.

Hjørring Kommune kan nu også for første gang vise en visualisering af et forslag til byggeri, som kan blive opført i stedet for Sysseltinget og naboejendomme i Jernbanegade.

Forslaget, der er lavet af arkitekterne bag Vendsyssel Teater. Schmidt Hammer og Lassen viser et varieret byggeri, som skal spille op til naboskabet med det nye teater. Der er tale om et vinderforslag i den grundsalgskonkurrence, som Hjørring Kommune udskrev for hele karreen.