"Mikrofonhåret" sænkede Liverpool - nu åbner han Dana Cup i Hjørring

HJØRRING:En særdeles god bekendt af dansk fodbold kaster glans over årets udgave af ungdomsfodbold-turneringen Dana Cup i Hjørring.

Nordmanden Dan Eggen, der har legende-status i Brøndby IF, står for den officielle åbning mandag 24. juli på Nord Energi Arena sammen med borgmester Søren Smalbro.

Det oplyser Dana Cup.

- Vi er glade for, Dan Eggen har accepteret vores invitation, siger Jette Andersen, direktør i Dana Cup. Der er reelt tale om et gensyn, eftersom han selv har deltaget i turneringen. Det samme har hans børn, siger Jette Andersen, direktør i Dana Cup.

Dan Eggen fik i sin tid en kontrakt med arbejderklubben Frem, hvor han gjorde det så godt, at Brøndby IF hentede ham til Vestegnen i sommeren 1993.

Dan Eggen. Privatfoto.

Den musikinteresserede midterforsvarer med tilnavnet "mikrofonhåret" lavede 15 mål i 72 kampe for Boldklubben Frem fra 1990 til 1993 og 10 mål i 155 kampe for Brøndby IF fra 1993 til 1997.

Det mål, Dan Eggen og alle Brøndbyfans husker bedst, faldt den 31. oktober 1995.

Efter 0-0 mod Liverpool FC på Brøndby Stadion sikrede han en sejr på 1-0 i returkampen på Anfield i UEFA Cup-turneringen. På en hjørnesparks-aflevering fra Ole Bjur udplacerede han med et hovedstød 11 minutter før tid målmanden David James.

Efter knap syv år i dansk fodbold fortsatte Dan Eggen sin karriere hos forskellige klubber i udlandet.

Dan Eggen spillede 25 A-landskampe for Norge fra 1993 til 2001.

Dan Eggen arbejdede syv år for Det norske Fodboldforbund, inden han skiftede til sit nuværende job som fodboldagent.

Flere end halvdelen af de 20.000 spillere i Dana Cup kommer fra Norge.

Det er den 40. udgave af Dana Cup, en af de største internationale ungdomsturneringer i verden.

Den blev lanceret i 1982 og har været spillet hvert år lige siden – undtagen i 2020 og 2021, da den måtte aflyses på grund af Covid-19.