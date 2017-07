Miljøet led ikke overlast ved brand

POULSTRUP: Efter brand hos virksomheden Nordjysk Miljø i Poulstrup har Hjørring Kommune været på inspektion og konstateret, at der ikke var nogen miljømæssig risiko ved branden.

Mandag eftermiddag begyndte det at ryge fra en stor bunke træaffald, der lå opbevaret i en hal på Gammel Rønnebjergvej.

Flere slukningskøretøjer blev sendt til landsbyen mellem Brønderslev og Hjørring, og ved ankomsten var den store hal fyldt med røg.

Men beredskabet hindrede brand i bygningen. Hjulpet på vej af virksomheden, som var startet med at køre det ulmende træ ud af hallen og havde påbegyndt slukning.

Ikke godkendt

Hjørring Kommunes miljømedarbejder konstaterer, at der ikke var tegn på forurening eller risiko for forurening fra virksomheden, men i forhold til virksomhedens miljøgodkendelse er det område, hvor oplaget er blevet placeret, ikke godkendt til formålet, og på sigt kan der opstå risiko for støvgener.

På grund af den særlige situation er det aftalt med virksomheden, at affaldet afleveres til en godkendt modtager, når forsikringsselskabet har givet grønt lys.

Opstår der støvgener, inden det findelte træ bliver fjernet, skal støvgenerne mindskes ved holde affaldsmængden fugtig.