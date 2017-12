Million savner ejer

TÅRS: Carsten Andreasen, indehaver af Tårs Døgnbutik i Bredgade i Tårs, opfordrer de af sine kunder, som har købt en lynlotto-kupon i ugen op til lørdag 16. december, om for alt i verden ikke at smide den væk - selv om der ikke var gevinst på den.

Det er nemlig sådan, at der bliver trukket lod om to gange en million kroner blandt samtlige kuponer.

Tidligere blev der alene trukket lod blandt de gevinstgivende kuponer.

- Før skulle man have mindst fire rigtige for at være med, men det er lavet om nu, så jeg håber, at vinderen ikke har smidt kuponen ud, fordi der ikke var gevinst på den. For det kunne da lune lidt med en ekstra million her før til jul, siger Carsten Andreasen.

Han er ikke helt uvant med millionærer i sin butik.

- Det er den femte milliongevinst her i butikken, og det er anden gang, at nogen vinder ekstragevinsten på en million, og det er ikke sket hos andre forhandlere, siger indehaveren, som håber at høre fra en glad vinder.