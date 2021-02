Millionbeløb skal bruges på Hirtshals Skole

HIRTSHALS:Byrådet i Hjørring Kommune har netop frigivet 3,5 millioner kroner til at renovere både tag og dele af facaden på skolen i Hirtshals - i kommunalt sprog kendt som Hirtshals Undervisningssted.

Det er fugtproblemer, der har nødvendiggjort en omfattende renovering af tag og facade.

I oplægget fra forvaltningen til byrådet står der, at man "ser allerede nu følgeskader af fugtindtrængen, overliggere er nedbrudte og der er tydelige fugtskader, som måske kan holdes rimeligt nede hen over sommeren, men når efterår og fugtigt vejr igen melder sig, fortsætter udviklingen med nedbrud af konstruktioner, som kan resultere i totalt nedbrud - altså en overligger, der svigter, og murværk falder sammen. Samtidig er der risiko for skimmelvækst og heraf indeklima-udfordringer, som kan medføre nedlukning af de lokaler, der er omfattet".

På papiret lyder problemerne alvorlige - men når der nu skal gøres noget ved dem, så er det for borgmester Arne Boelt (S) et godt skridt at tage. Skolen er nemlig gennem de senere år moderniseret for et større millionbeløb.

En gennemgribende renovering af facader ved kantinen mod syd, med udskiftning af facadesten, nye overliggersikring mod terræn med papindlæg og sokkel. Endvidere renovering af facadefuger som er nedbrudte, facader mod vest og fortsat sydfacaden efter kantinen. Større omfang med tagrenovering, nuværende flade pap-konstruktion over kantine, omklædning, SFO og tilhørende halvtag er nedbrudt og antageligt med adskillige fejl i konstruktionen, der kræver en ny opbygning og tagdækning. Endvidere renovering af større vinduer i facaden, hvor overligger er nedbrudt på grund af fugt, som transporteres ind gennem facaden og nedbryder konstruktionen.

- Det er jo en del af en større renovering, som vi har været igennem i en årrække. Der er faktisk brugt rigtigt mange penge på Hirtshals Skole. Med den her sidste del så er den jo færdig. Det vil sige, at så står der en rigtig fin og nyrenoveret skole, der også energimæssigt er oppe i den ramme, som gamle bygninger kan normeres op til.

- Men det er også en nødvendighed at gøre det her. Det her et tag, der simpelthen er udtjent. Det har ligget der i 40 eller 45 år, så nu skal det skiftes ud, siger Arne Boelt og tilføjer, at man blandt andet også får lavet bedre isolering af tagfladen i forbindelse med renoveringen.