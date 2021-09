Straffen firedobles: Millionbøde og fængsel for svindel

HJØRRING:En 54-årig mand fra Hjørring-området er ved Retten i Hjørring blevet idømt en bøde på én million kr. og to års fængsel for svindel med de såkaldte hjælpepakker til erhvervslivet i forbindelse med corona-pandemien.

Mange brancher i erhvervslivet herhjemme har været hårdt ramt af nedlukninger og andre konsekvenser af pandemien.

Derfor blev der indført hjælpepakker, hvor erhvervslivet kunne få økonomisk kompensation fra staten.

Familiemedlemmer inddraget

I den forbindelse fik den 54-årige erhvervsdrivende fra Hjørring-området udbetalt lønkompensation for to familiemedlemmer, som han oplyste var ansat i virksomheden, og som han havde hjemsendt som følge af corona-krisen.

Men det hele var fup, mente anklageren og domsmandsretten. De to familiemedlemmer var ikke ansat i mandens firma, og de har ikke været hjemsendt.

Derfor var den 54-årig ikke berettiget til at modtage kompensation. Svindelen og forsøg på svindel løb sammenlagt op i næsten 350.000 kr. i form af lån, kredit, støtte og tilskud fra hjælpepakkerne.

Straf firedobles

Straffen for netop svindel med hjælpepakker er blevet skærpet kraftigt, så både bøde og fængselsstraf firedobles.

Derfor blev manden blev dømt til at betale sammenlagt én million kr. i bøde. Samtidig blev han idømt to års ubetinget fængsel for svindlen, oplyser anklager Mette Vestergaard fra Nordjyllands Politi.

Den 54-årige nægtede sig skyldig. Han havde fremlagt ansættelseskontrakter og lønsedler for de to familiemedlemmer, men det var fup, mente retten.

Desuden forklarede han, at han havde misforstået reglerne for hjælpepakkerne, men også det afviste anklageren og retten.

Den 54-årige ankede straks dommen til landsretten.

Læs også: