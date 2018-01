Millioner postes i Springvandspladsen

HJØRRING: Springvandspladsen i Hjørring står til at få lidt af en saltvandsindsprøjtning: Et nyt stort byggeri med indkøbscenter - indeholdende et supermarked eller flere butikker - og 35 nye lejeboliger er på trapperne på en af byens helt centrale pladser.

- Lysten og behovet for at foretage investeringer af denne størrelse i Hjørrings gamle midtby, kommer som en naturlig følge af kommunens planer om sanering af bydelens centrum, siger Gert Jensen, der er direktør i ejendomsselskabet Domus Vendia, som laver projekteringen.

Det samlede byggeri bliver på 8.500 kvm, og prisen vil blive på cirka 130 millioner kroner. Tegningerne til det nye byggeri er udarbejdet af arkitektfirmaet C.F. Møller fra Aalborg.

Lokalplanen for det nye projekt forventes at være klar i løbet af sommeren 2018, hvorefter der vil gå omkring halvandet år inden byggeriet kan stå færdigt.

Bag projektet står det til formålet oprettede investeringsselskab "K/S Segelckes Gl. Brænderi", som har allieret sig med ejendomsselskabet Domus Vendia fra Hjørring til at projektere byggeriet i samarbejde med Hjørring kommune.

Oprindeligt blev ejendommen opført som sprit- og gærfabrik i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor den gennem mange årtier var Hjørrings største arbejdsplads.

Domus Vendia er i øjeblikket ved at sanere den store ejendom "Stokbrohus" i Stokbrogade med nye butikker og lejligheder, og har bl.a. bygget den nye boligblok ved siden af Aldi i Højene.