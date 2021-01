Millioner til ekstra pasning og rengøring

HJØRRING:Der er en økonomisk saltvandindsprøjtning på vej til daginstitutioner og skoler i Hjørring Kommune.

Siden foråret 2020 har både institutioner og skoler skullet løfte en stor opgave med at leve op til de særlige restriktioner i forbindelse med covid-19.

Det betyder, at der via de statslige puljer til kommunernes covid-19- beredskab, nu kan sikres ekstra hænder både til fx. børnepasning men også til rengørings i institutionerne.

I alt er der 5,2 millioner kroner på vej til daginstitutionsområdet.

To millioner bruges til at ansætte ekstra pædagogisk personale, foreløbig i første halvår af 2021. Det bliver til ti ekstra medarbejdere, der fordeles mellem kommunens børnehuse, efter hvor behovet er størst.

Hjælpende hænder

- Der er jo gjort en kæmpe indsats i børnehusene for at sikre, at børnene passes i mindre grupper. flere steder har børnehusene fået hjælp fra andre af kommunens ansatte, der på grund af nedlukningen ikke har kunnet gå på arbejde, fx. i haller og kantiner. Nu tilfører vi så ekstra uddannet personale til opgaven, fortæller formand for Hjørring Kommunes Børne, Fritids og Undervisningsudvalg, Mai-Britt Beith (S).

Der er ligeledes afsat ekstra penge - godt fire millioner kroner til bl.a ekstra personale i skolefritidsordningerne.

De ekstra hænder skal bruges til at kunne holde eleverne klassevis og årgangsvis, samt mere hjælp i de situationer, hvor børnene bliver hentet.

- Pengene bliver dog først frigivet, når vi ved, hvornår skolerne starter op igen, siger Mai-Britt Beth.

Betaling for SFO

Byrådet skal onsdag aften i øvrigt drøfte, om forældre med børn i en skolefritidsordningen skal fritages for betaling indtil restriktionerne bliver ophævet. Der er stadig mulighed for nødpasning, men forældrene opfordres til at holde børnene hjemme, hvis de har mulighed for det.

I børnehaver og vuggestuer har forældre siden foråret kunnet opsige pladsen fra dag til dag og dermed sluppet for betalingen, men de har fortsat beholdt retten til dagtilbudspladsen.