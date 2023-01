Millioner til kystsikring i Nordjylland

NORDJYLLAND: Staten vil betale knap 3,7 millioner kr. til kystsikring af tre strækninger langs Vestkysten i Nordjylland.

Støtten går til tre projekter, der skal forhindre erosion ved Nr. Lyngby, Mårup, nord for Lønstrup og til Nørlev Strand og Udemarken i Hjørring Kommune, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

10 projekter i Danmark får støtte fra en statslig pulje til kystbeskyttelse. Der uddeles 150 millioner kr. fra puljen, og blandt de største modtagere er et projekt i Nordsjælland - der får 26,2 millioner kr., mens et andet kystbeskyttelsesprojekt ved Vadehavet i Sønderjylland får 29,1 millioner kr.

Nordjyllands andel af støttepuljen er markant mindre - i alt 3.690.000 kr. til kystsikring i områder af Hjørring Kommune, hvor der i forvejen er sket store jordskred flere steder.

Adskillige sommerhuse er for længst styrtet i havet i de området, efterhånden som havet har "gnavet" sig ind i kystområdet. Netop nu er endnu et forladt sommerhus ved at styrte ned.