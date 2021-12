Millioner til sand i havet, men først til næste år

Hjørring Kommune har fået en lille bid af en statslig pulje til kystsikring på en syv kilometer lang kyststrækning fra Nørre Lyngby i syd til Nørlev i nord. Fire millioner kroner blev det til denne gang ud af en samlet pulje på 90 millioner kroner til ekstra bekæmpelse af oversvømmelse og kysterosion i hele landet. I alt 14 projekter på landsplan blev tilgodeset, hvor topscoreren var et projekt i Nordsjælland, der fik 21 millioner kroner.

- Vi ser ind i en fremtid, hvor mange af vores kyster bliver udfordret af voldsommere vejr. Derfor skal vi tilpasse kystområderne til de udfordringer, som kun bliver større i fremtiden. Det gør vi blandt andet ved igen i år at sende endnu flere midler ud og arbejde i vigtige kystbeskyttelsesprojekter, siger miljøminister Lea Wermelin.

I Hjørring Kommune har staten valgt at matche det beløb, som bliver samlet ind lokalt. Sidste år bidrog ti grundejerforeninger og Hjørring Kommune med i alt 5,5 millioner kroner, og staten ydede således også 5,5 millioner kroner til et samlet budget på 11 millioner kroner. I år er det lokale bidrag så lidt lavere, så det samlede budget lander på godt otte millioner kroner.

- Staten havde ifølge bekendtgørelsen mulighed for at støtte med 80-20 procent, men vi er da trods alt tilfredse med, at vi nu får støtte fra staten. Hjørring er jo en af af de mest udsatte kommuner i landet, siger specialkonsulent i Hjørring Kommune, Thomas Lomholt.

Pengene går til at sandfodre i havet med det sand, der hvert år aflejres i indsejlingen i Hirtshals Havn, efter af det er ført med den nordgående strøm op langs kysten. Erosionen betyder, at der hver år forsvinder cirka 400.000 kubikmeter sand fra den 52 kilometer lange kyststrækning i Hjørring Kommune.

Målet er at udligne det tab, ved at føre en tilsvarende mængde tilbage. Sandet suges op fra sejlrenden i Hirtshals Havn og sejles tilbage, hvor det pumpes ud eller klappes på revlerne i havet tæt på kysten. En del af sandet sejles dog forbi Hirtshals Havn og pumpes ud ved Kjul Strand på den nordvendte kyst. Hirtshals Havn betragtes nemlig også som en stopklods, der bremser sandets vandring langs kysten.

Kystsikring på Nørlev strand med store sten deler vandene. Vil stranden forsvinde over efterlade de store sten tilbageligesom ved Harrerenden. Foto: Henrik Louis

Begrænsede mængder i år

Det er imidlertid ikke lykkedes at sandfodre så meget som planlagt og som de tilførte millioner giver råd til i år.

- Sandet fra indsejlingen til Hirtshals Havn er langt billigere, end vi ellers skulle betale for sandfodring og dermed får vi langt mere sand for pengene. Men så får vi også kun sand, når de oprenser indsejlingen. Den første portion i januar blev sejlet forbi havnen til Kjul. Så fik vi en stor portion på 175.000 kubikmeter i foråret, men her i efteråret har der ikke været behov for at tømme indsejlingen, så der har vi ikke fået noget, fortæller Thomas Lomholt.

Det er imidlertid et udtryk for, at erosionen langs kysten har været mindre end tidligere, og Hjørring Kommune kan gemme pengene og bruge dem senere. Thomas Lomholt forventer, at der bliver sandfodret langs kysten igen til januar.

De særlige statslige puljer til kysterosion og oversvømmelser er foreløbig sat til at fortsætte til og med 2023. Hjørring Kommune skal hvert år søge for at få del i puljen.