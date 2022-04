Minister afviser: Kirke kan ikke bremse nye vindmøller

Gundersted Kirke får alligevel udsigt til seks nye vindmøller ved Bjørnsted. Viborg Stiftsøvrighed fremsatte ellers i august 2021 indsigelse mod Vesthimmerland Kommunes plangrundlag for opsætning. Begrundelsen for indsigelsen var, at de planlagte vindmøller ville være i strid med den nationale interesse om at bevare kulturarv, men det er ministeren ikke enig i.

- Vindmøller spiller en helt central rolle i den grønne omstilling. Det er naturligvis vigtigt, at den grønne omstilling sker på en måde, der viser hensyn til naboer, natur og vores fælles kulturarv. Det mener jeg også er tilfældet her ved Gundersted Kirke, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Sagen endte på ministerens bord, fordi kommunen og stiftsøvrigheden ikke kunne nå til enighed. Derfor var ministeren i februar måned på besigtigelse i området for at høre parternes synspunkter og vurdere de planlagte vindmøllers påvirkning af kirken, og nu er beslutningen truffet.

En beslutning der glæder Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

- Jeg synes, at den konkrete sag med ophævelse af Viborg Stiftsøvrigheds indsigelse er et godt eksempel på, at vi får fjernet en barriere mod opstilling af vindmøller,” siger han.

Og det er en barriere, som der muligvis skal ændres helt på.

- Planlægningen af vindmøller og solceller skal have mere fart på, og derfor mener jeg, at vi skal se på, hvordan vi fremadrettet kan gøre processen mere ensartet og gennemskuelig i forhold til Stiftsøvrighedernes indsigelsesret, så vi undgår, at grønne projekter bliver unødigt forsinkede,” siger Kaare Dybvad Bek.

Som det ser ud nu, kan kirkens stift som følge af planloven nedlægge veto mod kommunale projekter, hvis en kongelig bygningsinspektør har vurderet, at det kan forstyrre udsigten til eller fra kirken.

Nordjyske har tidligere skrevet om sagen her: