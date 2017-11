Minister vil kæmpe for fyret

LØNSTRUP: En ministerbil havde torsdag fundet vej til foden af Rubjerg Knude og Hjørring Kommunes ikoniske vartegn, fyret, der nu nærmer sig kanten og dermed en afgørende beslutning, om det blot skal pilles ned eller måske flyttes i sikkerhed længere inde på den store sandmile.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V), der er valgt til Folketinget i Hjørring-kredsen, er ikke i tvivl om, at det også bør være en statslig opgave at være med i en redningsaktion for Rubjerg Knude Fyr, der besøges at henved 300.000 gæster.

- Jeg ser det som et nationalt kulturklenodie og en kæmpe turistattraktion, der har stor betydning for Hjørring Kommune og Nordjylland, men også nationalt, lød det fra Karsten Lauritzen, der fulgtes med Venstres borgmesterkandidat i Hjørring Kommune, Henrik Jørgensen.

Rubjerg Knude Fyr er ejet af Naturstyrelsen og hører dermed under miljø- og fødevareministeren.

- Men jeg har clearet det af med miljø- og fødevareministeren, at såfremt Hjørring Byråd ønsker det, skal vi arbejde på en fælles løsning, så fyret kan reddes, siger Karsten Lauritzen.

Opbakning til flytteprojekt

Borgmesterkandidat Henrik Jørgensen er ikke tvivl om, at der også i et nyt byråd efter valget vil være stemning for at forsøge at redde fyret. Et overslag fra Hjørring Kommune viser, at en flytning 30 meter vil koste cirka otte millioner kroner.

- Det vil også koste et par millioner kroner at pille fyret ned. Der er mange kommunale opgaver, der trænger sig på, men det her sted har så stor betydning, at vi skal forsøge at finde en fælles løsning, siger Henrik Jørgensen.

Karsten Lauritzen anser det for realistisk, at Rubjerg Knude Fyr kan komme med på finansloven for 2019.

- Der er flere eksempler på, at staten træder til med støtte til unikke projekter. Derudover vil der være gode muligheder for at skaffe fondsmidler, siger Karsten Lauritzen.

Udover finansieringen og den rette tekniske løsning, skal der arbejdes på de nødvendige tilladelser. Rubjerg Knude er et totalt fredet område, så en flytning vil også kræve en dispensation fra Fredningsnævnet.