Ministeren griber ind: Massiv coronatestning i Hjørring

HJØRRING:Smitteopsporingen i Styrelsen for Patientsikkerhed blev fredag sat ind for at opspore nære kontakter til Covid-19-smittede i Hjørring. Status mandag eftermiddag er, at ældre og ansatte i ældreplejen er konstateret smittede – og at der også har været konstateret smitte på to skoler – Bagterp skole og Højene skole.

I tæt samarbejde med Hjørring Kommune har medarbejdere fra Coronaopsporingen i Styrelsen for Patientsikkerhed allerede siden i fredags været sat ind for at opspore, om der er flere smittede. Styrelsen tager kontakt til dem, der er testet positiv, og får afdækket, hvem der er nære kontakter. Derefter tages der kontakt til de nære kontakte for at få dem testet.

- Dette udbrud viser, at vi trods lave smittetal ikke kan vide os sikre. Denne sygdom spreder sig med enorm hastighed – og bare en enkelt smittet kan hurtigt udløse smittekæder på tværs af et samfund. Det afgørende er nu at får kæderne stoppet og ikke mindst at få afskærmet de ældre. Det arbejdes der på højtryk på, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Konkret har Hjørring Kommune på Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaling truffet følgende foranstaltninger:

Yderligere foranstaltninger Testning af alt personale i plejesektoren Testning af alle borgere på plejehjem og i hjemmeplejen Nedlukning af alle ikke-kritiske besøg på alle institutioner, indtil der er overblik over udbruddets omfang Hjemsendelse af alle børn i de klasser på Bagterp og Højene skoler, hvor der er smittede Testning af alt personale på de to skoler Udsendelse af informationer på både skole- og klasseniveau Opfordring til, at borgere lader sig teste Hjørring Kommune har desuden iværksat følgende tiltag: Testning af alt personale på bosteder Nedlukning af alle aktivitetstilbud på ældreområdet Nedlukning af holdtræning i forbindelse med genoptræning Meddelelse til personale på ældre- og handicapområdet, at fysiske møder begrænses mest muligt Meddelelse til tværgående funktioner på ældreområdet, at fysisk kontakt begrænses mest muligt

- Det vil ske i samarbejde med regionen. Borgerne skal testes to gange i alt. Alle beboere og alle borgere under hjemmeplejen bliver kontaktet, når vi ved, hvordan det sker rent praktisk, siger Leif Serup, direktør i Sundheds- ældre- og handicapforvaltningen i Hjørring Kommune.

- Vi kan ikke teste selv, så det afhænger af kommende aftaler med regionen og Testcenter Danmark.

Myndighederne fra centralt hold er stærkt opmærksomme på udviklingen i Hjørring.

- Myndighederne følger udviklingen tæt – og det vil man gøre, til dette udbrud er slået ned. Er man borger i Hjørring og har de mindste af symptomer, så skal man kontakte sin læge, siger Magnus Heunicke.