Minknedgravning: - Man kunne have sparet mange penge ved at lytte

- Det, man gjorde, var ikke særlig smart. Der var nogle institutioner og ministerier, der manglede respekt for både mennesker eller dyr - og derudover så har det jo også givet nogle miljøproblemer, at man gravede minkene ned. Jeg tror, at man kunne have sparet mange penge ved at lytte til det her forslag, siger Mogens Chr. Gade (V), der er borgmester i Jammerbugt Kommune. Arkivfoto: Bente Poder