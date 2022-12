Miraklet i missionshuset: Stine drømte om den store åbne bolig

VRÅ:Der er drukket meget kaffe, spist meget blødt brød og læst mange skriftsteder i missionshuset i Vrå, men siden 2016 har det været forvandlet til en unik bolig for arkitekt Stine Markor.

- Siden jeg var helt lille har jeg drømt om den store åbne bolig, hvor der er albuerum og hvor man kan trække vejret.

48-årige Stine Markor blev i 2014 skilt og forlod en stor villa i Vejle, som hun sammen med sin eks-mand havde restaureret igennem ti år.

- Nu skulle der ske noget helt nyt og jeg gik på jagt efter store værkstedsbygninger og fabriksbygninger - og missionshuse, som kunne fungere som egoist-bolig for mig og min hund. Jeg kvittede også mit faste job og kastede mig ud som selvstændig. Så boligen skulle også kunne rumme min arbejdsplads, fortæller Stine Markor.

Foto: Bente Poder

Ofte ligger missionshuse tæt op ad en trafikeret vej, men da missionshuset i Vrå dukkede frem var hun ikke i tvivl. Her ligger missionshuset inde midt i byen lige overfor kirken. Der er ikke meget udenomsplads, men dog plads til en lille have og terrasse på nordsiden af bygningen.

Miraklet i missionshuset

Stine Markor er vokset op omkring Aalborg, så det passede hende fint at komme tilbage tæt på sine rødder og naturen i Vendsyssel.

Vrå Menighedsråd havde faktisk haft missionshuset til salg i fire år til godt 200.000 kroner, men lige da Stine Markor meldte sig som køber, var der pludselig også en anden interesseret køber, så det endte i en budrunde, der pressede prisen op over 300.000 kroner.

Stine Markor var efter det store bolig-projekt i Vejle færdig med gør-det-selv sådan i stor stil, så hun har primært selv stået for noget af malerarbejdet, og så har håndværkere klaret resten.

- Jeg havde lavet en tegning allerede inden jeg var oppe at se det første gang, og den tegning er stort set blevet fulgt.

Stine Markor har forvandlet et gammelt missionshus i Vrå til en fed bolig Vrå 13.december 2022. Foto: Bente Poder

Mange gamle detaljer er bevaret - for eksempel de gamle døre og den karakteristiske bue over det sted, hvor talerstolen stod i salen.

Der er sat to nye badeværelser og nyt køkken ind, og der har været gravet ud for at lave varme i gulvene. Hun har også brudt den gamle stil med store moderne vinduespartier i den ene gavl, og midt i salen har hun lavet en afskærmet arbejdsplads. Der var plastikvinduer i da hun købte huset, men her er det lykkedes hende at få økonomisk tilskud fra en kommunal pulje til at føre bygningen tilbage til det originale med koblede sprosse-vinduer i træ.

- Da min veninde var heroppe, da gulvet var gravet op udbrød hun - skal du bo i en hestestald.

Førstesalen er kun delvist udnyttet, men her er to værelser og et badeværelse.

- Jeg har fået det, jeg håbede på med det store åbne rum. Når man kommer hjem kan man puste liv i hele huset ved at tænde et par lamper, siger Stine Markor, der har brugt på den gode side af en million kroner på ombygningen.

Nu har hun imidlertid fået en ny udfordring, nemlig en kæreste, som der også skal findes plads til i den unikke bolig.