Mistanke om bombe på stranden ved Løkken

LØKKEN:Et vidne fandt torsdag formiddag, det vedkommende troede var en granat liggende i vandkanten ved stranden i Løkken.

Anmeldelsen kom til politiet klokken 09.12.

- Vi sendte en patrulje afsted for at tage et tjek på situationen. Og patruljen var lidt i tvivl om, hvad det var. De syntes umiddelbart, at det lignede en gasflaske, men ikke umiddelbart noget vi havde set før, så vi fik taget nogle billeder og kontaktede for en sikkerheds skyld bomberydderne i Skive, som vurderede det, fortæller vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

EOD - Explosive Ordnance Disposal - kom op på stranden i Løkken, og de vurderede, at der ikke var tale om en bombe.

- Men genstanden var smask rusten og havde tydeligvis ligget længe i vandet, og hvis den indeholdt gas eller ilt - den kunne nemlig også godt ligne en iltflaske - så kunne den sagtens være farlig alligevel, så EOD fik trykflasken uskadeliggjort ved at tømme den. Så nu ligger der faktisk bare noget rustent skrot, som kommunens driftsvagt så tager sig af at få fjernet, lyder det fra vagtchefen.

EOD var færdige på stranden i Løkken ved godt 13.30-tiden, og politiet har hele formiddagen og indtil bomberydderne var færdige haft en patrulje til at bevogte stedet, så folk ikke har kunnet komme i nærheden af stedet.