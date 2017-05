Møbler af euro-paller

Euro-paller kan genbruges til at lave sofaer af. De skal blot slibes godt bagefter, så siddefladen bliver glat. Foto: Bente Poder

HIRTSHALS: Vrå Højskole er rykket til Hirtshals i anledning af Naturmødet. De har slået sig ned i Roots teltet ved nedkørslen til Husmorstranden. Her viser de, hvordan man genbruge euro-paller og bildæk til at lave interimistiske møbler.

Roots teltets indgang er naturligvis markeret med to træer, der er vendt på hovedet, så rødderne (roots på engelsk) strækker sig mod himmelen.

Horne Efterskole og Halvorsminde Efterskole får også hovedkvarter her.

Naturbevidstheden ligger i luften hos nogle af de forsamlede.

- Tag nu lige og saml dåser op til pant. Det er jo et naturmøde, det her, siger en fyr i bar overkrop og blåspraglede shorts, og samler en coladåse op, som en eller anden har smidt på jorden.

Genbrug gælder ikke kun euro-paller, men også coladåser.

Der saves på livet løs i pallerne, så man får ryglæn, der blot bankes i i den rette vinkel.

Det er forholdsvis enkelt at lave møblerne.

- Det tager cirka en halv time, afhængig af hvor meget du sliber pallerne bagefter, siger underviser Anders Deibjerg Lind fra Vrå Højskole.

Set fra et undervisersynspunkt er pallemøblerne en god ting at beskæftige sig med, hvis man er ung og utålmodig. Siddekomforten på den slebne pallesofa er forbløffende god og kan naturligvis forbedres med puder.

- Man kan også lave urtehegn, sofaer, sofaborde og lænestole af euro-pallerne, forklarer viceforstander Søren Ottzen fra Vrå Højskole.

Bildæk laves om til sæder ved at flette snore mellem ringene. Man skal blot holde sig fra at spise kål, umiddelbart før man sætter sig i dem, lyder et godt råd. Dækkenes hulninger forstærker visse kropslyde ganske betragteligt!