Møde i parkeringskælder og vandpibe-hygge udløste bøder for at overtræde forsamlingsforbud

HJØRRING/AALBORG:Man må som bekendt kun forsamlet højest fem personer i øjeblikket, men fredag aften måtte Nordjyllands Politi have bødeblokken frem i både Hjørring og Aalborg, da to forsamlinger blev lidt for store.

I Hjørring opdagede en patrulje en gruppe på ni mænd, der var forsamlet i en parkeringskælder i Nørregade.

Mændene - der var i mellem 18 og 30 år - blev derfor sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, og kan nu se frem til en bøde på 2500 kroner hver, fortæller vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

Omkring en time senere blev en hyggelig aften for seks personer på Rørdalsvej i Aalborg stoppet, da politiet kom forbi.

De seks personer befandt sig ved et værksted, hvor de sad og røg vandpibe. Men der var altså en for mange, og derfor blev de også sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, oplyser vagtchefen.

Mads Hessellund fortæller, at sigtelserne beror på en konkret vurdering fra patruljerne på stedet.