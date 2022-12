Mor blev vred: Pludselig skulle 8.a nedlægges midt i skoleåret

Der blev handlet hurtigt, da ledelsen på Hedegårdsskolen i Brønderslev besluttede at nedlægge en 8. klasse og fordele de 17 elever i 8.a på tre andre 8. klasser.

25. oktober fik eleverne og forældrene besked, og seks dage senere begyndte eleverne i deres nye klasser. Uden tid til at tage hensyn til elevernes trivsel i forbindelse med flytningen og undersøge, om de havde lært det samme som deres nye klassekammerater, og derved kunne deltage i undervisningen fra starten.

Det fortæller Mette Saksager, der er forælder til en dreng på 8. klassetrin. Hun har ikke længere tillid til, at skoleleder Ole Dahl ønskede at skabe en god overgang for de 17 elever, der pludselig skulle splittes op og ind i nye klasser.

Ikke behov for et møde

Mette Saksager ringede ligesom andre forældre til skolelederen, da beskeden dukkede op i Aula 25. oktober.

- Ole Dahl så ikke et behov for at indkalde til et møde med os forældre, og sammenrystningsaktiviteter blev først planlagt, efter forældre havde henvendt sig.

Mette Saksager fortæller også om klassens første dag i den nye klasse.

- Nogle elever mødte op i en klasse, hvor der ikke var ledige borde, og de ikke var oprettet i it-systemet, fortæller hun.

Når det overhovedet blev aktuelt at nedlægge 8.a midt i et skoleår skyldtes det, at deres klasselærer sagde op og ønskede at stoppe 31. oktober.

Ledelsen havde allerede besluttet, at de fire klasser fra det kommende skoleår skulle lægges sammen til tre 9. klasser, og nu valgte man at fremskynde beslutningen.

Bedre forløb fremover

Mette Saksager understreger, at hendes søn er faldet godt til i den nye klasse, men at hun kender til andre elever, der ikke trives. Hun står frem for at undgå lignende forløb i fremtiden på Hedegårdsskolen.

- Det her handler om en skoleleder, der ikke udviser samarbejdsvilje med os forældre og om manglende information, og det strider med skolens egne principper for kommunikation, siger Mette Saksager og bakkes op af byrådspolitiker Klaus Riis Klæstrup (V).

Han tog sagen op på byrådsmødet 30. november og forklarer hvorfor:

- Det undrer mig som politiker og tidligere skolebestyrelsesmedlem, at en skoleledelse her ser stort på en skoles principper. Principper som er vedtaget af den stedlige skolebestyrelse, og som man må forvente, man som skoleledelse har pligt til at følge, medmindre særlige forhold taler for ikke at følge dem.

Skoleleder Ole Dahl henviser til skoledistriktsleder Christian Bak fra Brønderslev Nord Skoledistrikt til at svare på forældrenes kritik. Christian Bak har deltaget i to forældremøder inden byrådsmødet.

- På møderne har vi lyttet og beklaget overfor forældrene.

Christian Bak, skoledistriktsleder: - Vi er vildt ærgerlige over, at det gik sådan, og vi skal blive bedre til at kommunikere, hvad vi planlægger at gøre ved klassesammenlægninger. Foto: Kim Dahl Hansen

Christian Bak har efter byrådsmødet sendt en mail ud til samtlige forældre og igen beklaget forløbet.

Han siger nu:

- Vi har fået lavet en plan for aktiviteter, der skal ryste eleverne sammen i de tre 8. klasser. Der vil også være to lærere otte timer om ugen i blandt andet matematiktimerne.

Christian Bak skriver, at de i skoleledelsen skal lære af forløbet.

- Vi har ikke ledelsesmæssigt været gode nok til at kommunikere. Processen omkring klassesammenlægningen gik for stærkt. Det var gjort med den bedste intention om at undgå for lang en periode med vikar i klassen, men det blev på bekostning af kommunikation til forældrene og en manglende strategi for aktiviteter for de nye klassefællesskaber, oplyser han.