Mor er smittet med corona - to børn holdes hjemme indtil videre

BINDSLEV:- Vi er lige blevet orienteret om, at vores to elever er testet negative for corona, men de holdes hjemme indtil videre.

Det siger Lars Brøndum, der er skoledistriktsleder for Bindslev Skole, hvor en mor til to elever er testet positiv for corona. Søskendeparret har ikke været i skole i denne uge, og holdes foreløbig hjemme.

Lars Brøndum fortæller samtidig, at ingen elever på Sindal og Lendum Skole, som han også er leder for, er mistænkt for at være ramt af virussen.