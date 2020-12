Mor og to børn på sygehus efter påkørsel

SÆSING:En 42-årig kvinde og hendes to børn, en datter på 12 og og en søn på 18 år, måtte fredag eftermiddag en tur på hospitalet i Hjørring til tjek for småskrammer efter en trafikulykke i krydset Tidemandsholmsvej og Morildsvej lige nord for Sæsing.

Det oplyser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Kvinden og de to børn kom kort efter kl. 14 kørende ad Morildsvej i østlig retning, da de i krydset ved Tidemandsholmsvej blev påkørt af en 53-årig mand, der ikke overholdt sin vigepligt.

Ved sammenstødet blev kvindens bil ramt ved venstre baghjul og snurrede rundt og lagde sig på taget med de tre passagerer indeni.

- Umiddelbart uskadte, men for en sikkerheds skyld blev de kørt til tjek på sygehuset. Men tilsyneladende slap de billigt fra uheldet, konstaterer Mads Hessellund.

Den 53-årige fører af den anden bil slap uskadt. Men overtrædelsen af den ubetingede vigepligt får konsekvenser.

- Han kan se frem til et retsligt efterspil, fastslår vagtchefen.