Mor smittet - barn holdes hjemme fra skole

HJØRRING:Skoledistriktsleder Michael Harritslev fra Hjørring Nordvestskole, som Højene Skole hører under, oplyser, at en forælder til et barn i 2. klasse på Højene Skole er smittet, men at barnet er ikke smittet.

Barnet holdes alligevel hjemme. Det er normal procedure, hvis der er smittede i en familie.

Elever på skolen er altså ikke ramt.

- Vi har fået oplyst, at moren er testet positiv, men ingen børn i familien er testet positive. Eleven bliver derfor hjemme og vi foretager os ikke videre. Vi griber først ind, hvis der er kommet smitte ind på skolen, siger Michael Harritslev.

- Derfor har vi heller ikke indført restriktioner af nogen art på skolen.