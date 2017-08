Moses i ny rolle

FODBOLD: Fem point er det blevet til i de tre første kampe for Vendsyssel FF; der endnu ikke har tabt i denne sæson.

I sommer skiftede holdet gevaldigt ud i truppen, og det har også betydet nye roller for flere af de spillere, der er blevet i truppen.

På den centrale midtbane er der blevet plads til offensivspilleren Moses Opondo.

- Det var jo egentlig lidt en nødløsning til at starte med, som Erik (Rasmussen, træner, red.) kom med, fordi Ayo (Simon Okosun, red.) smuttede til AC Horsens, og så stod vi og manglede centrale midtbanespillere. Men for hver kamp, der går, og for hver træning, vi kommer igennem, så føler jeg mig bedre til rette i rollen, siger Moses Opondo.

I flere af kampene har han spille pladsen sammen med Mathias Schlie.

- Ja, vi er jo en noget mindre konstellation end den, vi havde i sidste sæson, hvor det var Ayo og Bjarke (Jacobsen, red.). Selv kan jeg mærke, at der selvfølgelig stadig er nogle ting i spilmønstrene og løbemønstrene, som jeg stadig skal vænne mig til., Men egentlig føler jeg mig meget godt tilpas derinde. Jeg har altid haft en god fysisk, og den kommer mig til gode nu. Og det samme gør min løbekapacitet, siger han.

Søndag spiller Vendsyssel FF på hjemmebane imod Brabrand.