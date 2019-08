Motorcyklist dømt: Kørte vanvidskørsel gennem Vendsyssel

HJØRRING: En 35-årig mand blev mandag idømt halvandet års fængsel, efter han i midten af juli kørte vanvidskørsel gennem Vendsyssel på sin motorcykel - i et forsøg på at køre fra politiet. En del af dommen var en reststraf på 11 måneders fængsel, som manden havde stående efter en anden dom for vanvidskørsel.

Episoden fandt sted 17, juli, hvor en motorcykelbetjent ville standse den 35-årige. Han var dog ikke til sinds at standse, men vred gashåndtaget i bund og forsøgte at køre fra betjenten.

Den vilde jagt gik gennem Vendsyssel fra Ugiltvej ved Hjørring, hvor betjenten forsøgte at standse den 35-årige, indtil han en halv times tid senere væltede i et sving ved Østervrå. Undervejs måtte en taxachauffør lave en katastrofeopbremsning i et kryds, hvor den 35-årige på ingen måde overholdt sin vigepligt, men bragede hensynsløst gennem krydset.

Det hele blev dokumenteret af politibetjentens hjelmkamera, ligesom taxachaufføren var indkaldt som vidne for at forklare om sin oplevelse af situationen i krydset, siger anklager Mathias Andersen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Den 35-årige var narkopåvirket, da han kørte, og han var tidligere fradømt førerretten. Udover dommen på halvandet års fængsel blev han frakendt førerretten i 10 år. Han modtog dommen - den 35-årige har siddet varetægtsfængslet siden han blev anholdt, og går direkte til afsoning af straffen.