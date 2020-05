Vild kørsel i Vendsyssel: Motorcyklist kom drønende med 284 km/t

HJØRRING:En 27-årig mand blev mandag aften stoppet af politiet, efter at han havde kørt 284 km/t på motorvej E39 ved Hjørring.

- Det er helt vildt. Det er ikke hver dag vi tager nogen, der kører så stærkt, siger vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi.

Den unge motorcyklist stoppede, da politiet dukkede op.

Han blev på stedet frataget sit kørekort og står nu til at få en kæmpebøde på 15.000 kr. Han kan også forvente at få frakendt førerretten i et halvt år, oplyser politiet.

Ifølge Nordjyllands Politi kørte den unge mand på en meget kraftig sportsmotorcykel.

- Han stoppede med det samme, da vi dukkede op. Han var helt klar over, at det var galt, siger politikommissær Claus Serup fra Nordjyllands Politi.

Ifølge politiet har data vist, at der nogle gange køres ekstremt stærkt på bestemte strækninger i Nordjylland.

- På lidt skæve tidspunkter af døgnet kommer nogle kørende med vanvittig fart, fortæller Claus Serup.