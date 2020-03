Motorcyklist væltede på landevej

LØRSLEV:En motorcyklist væltede lørdag eftermiddag på sit køretøj på den smalle Lørslev Vesterhede ved Lørslev sydøst for Hjørring.

Nordjyllands Politi fik en melding om uheldet klokken 17.06 via alarmcentralen.

Ifølge vagtchef Karsten Højrup Kristensen skete uheldet, da motorcyklisten skulle passere en bil på den smalle landevej.

- De rørte ikke hinanden, men kom tæt på hinanden under passagen. Det gjorde, at motorcyklisten mistede herredømmet over motorcyklen og væltede, siger vagtchfen.

Motorcyklisten er tilsyneladende sluppet fra uheldet med et brækket ben.