VRÅ: Nordjyllands Beredskab måtte kortvarigt lukke begge spor på motorvej E39 ved Vrå, da en bil brød i brand tirsdag formiddag.

Bilen brød i brand omkring 10.15, hvor føreren fik den kørt ind i nødsporet og kom ud. Herefter fik brandfolkene slukket flammerne, men måtte altså lukke vejen helt for trafik for at få ryddet op efter slukningsarbejdet.