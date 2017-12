Muligt ulveangreb i Bjergby

BJERGBY: En ulv kan have indtaget Vendsyssel, efter en fåreavler i området omkring Bjergby nord for Hjørring har mistet et får i det, der godt kan være et angreb fra en ulv.

Det skriver Facebook-siden Her er ulven i Danmark. Fåreavleren ønsker at være anonym.

Fåret blev lørdag morgen fundet dødt, bidt i struben, hen over ryggen og spist bagfra. Helt præcist hvornår, det er sket, er uklart, og andre dyr kan have spist af kadaveret, der bliver sendt til vurdering hos en ulvekyndig vildtkonsulent, idet man skønner, at eventyel DNA fra ulven vil være væk på nuværende tidspunkt.

Fra siden, der noterer ulve-rapporteringer fra hele Danmark, lyder det også, at der for nylig har været set en ulv i Horne-området, der ligger ret tæt på Bjergby. Ligeledes har der også været set det, der kan være en ulv, i Thy i en have tæt på en skov.

Det var i Nationalpark Thy, at den første ulv i Danmark i 200 år blev set for omkring fem år siden, idet den dog senere blev fundet død af sult.