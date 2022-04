Derfor sagde Jens nej-tak til at spille med Kandis

BINDSLEV:Prustende islandske heste i forårssolen og en hundehvalp på græsplænen. Der er ikke værst i Sønder Bindslev nord for Sindal, selvom det bestemt ikke er en stor plet på kortet. Men her er ro og fred og ikke mindst albuerum til at udleve sine musikdrømme.

Og som multimusikeren Jens Varmløse, der bor her, bemærker:

- Det giver en del street credit i Sønder Bindslev at man har spillet med Kandis.

Han byder indenfor i den ene længe på den lille ejendom, og der åbenbarer sig et stort studie med en gammel mixerpult fra halvfjerdserne, hyggelige dybe sofaer og en imponerende samling af instrumenter og musikgrej.

Et stort studie med god plads til alt det musikgrej som Jens Varmløse har samlet sammen gennem 30 år Foto: Martél Andersen

Her er hen ved 100 guitarer, basser og andre strengeinstrumenter, der hænger på væggene hele vejen rundt. Gamle stueorgler med nikotingule tangenter, et Yamaha flygel, blæseinstrumenter, Ludwig trommer fra tresserne, og en hems gemmer på en særlig samling af analoge ekkomaskiner fra halvtredserne og tresserne. Lige det grej, der skal til, hvis man fx. skal lyde som Hank Marvin fra The Shadows, som var en af Jens Varmløses tidlige forbilleder.

- Og hvis man skruer helt op, får de deres eget liv og lyder som brusende hav, lyder det fra musikeren, mens han demonstrerer og nørder med herlighederne.

40-årige Jens Varmløse fremhæves ofte som en meget dygtig guitarist, der stort set kan spille alt, og som man måske havde forventet havde vendt Nordjylland ryggen og var draget ud i verden til større musikscener. Men han har bl.a. takket nej til at være fast medlem af Kandis, og efter et par år i København fik han nok og vendte tilbage for at gøre det, som han elsker, og som han har gjort siden han var helt ung i fødebyen Hjallerup.

Gæster synes, at der er en god energi i Jens Varmløses studie. Foto: Martél Andersen

-Jeg er taget ud at spille siden jeg var tretten. Jeg ved, at jeg kan tage min guitar på nakken og lave en fest, som gør folk glade, fortæller Jens Varmløse, der er afsted på op mod 120 spillejob om året. Dels solo, dels med festorkestret Version 1.0 og så alt det løse, når der er bud efter den dygtige nordjyske musiker. Der er også kommet godt gang i studiet, hvor han bl.a. indspiller for nye navne som Daniel Jul, Rune Villads og Mads Toghøj, som han i disse dage producerer plade nummer tre for. En del af grundsporene til Kandis´nyere plader er også optaget her hos Varmlose Recording.

Jens Varmløse er superguitarist, men valgt de store scener fra og vendte hjem til Nordjylland. Foto: Martél Andersen

- Jeg har spillet nogle større job med Kandis, når de ville have lidt ekstra kant på guitarlyden. Der er mange, der mener, at jeg ikke skal gå den vej, og at jeg spilder mit talent. Men det er jo bare en musikgenre. Der er gode ting og der er mindre gode ting i den. Det er er der også i jazz, og jeg bliver aldrig jazzmusiker, fastslår Jens Varmløse.

Hvorfor sagde du nej tak til at være med i Kandis. Det er vel et godt fast og velbetalt musikjob?

- Ja, det er vel Danmarks travleste orkester, men det ville blive for meget. Jeg vil også have tid til andre ting, lyder svaret

Jens Varmløses far var fritidsmusiker og Jens har stort set altid elsket at spille musik. Han fik sit første trommesæt som fire-årig og sin første guitar som syv-årig. Han var aldrig i tvivl om, at musik var lige det han ville og blev senere uddannet på musikkonservatoriet i Aalborg. En anden passion var så også at samle grej. Sammen med sin far blev Den Blå Avis pløjet igennem hver uge, og så kunne de godt tage turen sammen til Svendborg for at købe en guitar eller en forstærker.

- Jeg ved ikke, hvad der er. Jeg har læst, at det kan være noget med ens stjernetegn, der får folk til at udvikle sådan en samlermani.

På en hems opbevarer Jens Varmløse sine mange ekkomaskiner, der bl.a. kan genskabe den helt rigtige og luftige tresserlyd. Foto: Martél Andersen

En sviner før der kommer ros

Efter konservatoriet var Jens Varmløse imidlertid blevet noget træt af at tage ud og spille i Nordjylland.

- Man skal næsten altid have en sviner, inden man måske får en smule ros. Sådan a la "Det er da int det værst vi har høt, men hvis do var min huj, så skulle du dælme klippes", fortæller Jens Varmløse.

Han tilbragte et par år i København, og godt nok fik han meget mere ros, end han var vant til og optrådte også med kendte navne. Men han oplevede også et lidt indspist musikmiljø, hvor man skal have spidse albuer og være venner med de rigtige. Og så er der jo heller ikke plads til hammondorgler og 100 guitarer i en to-værelses lejlighed.

- Tingene sker jo der, hvor man er, og det er jo nok heroppe jeg har det bedst. Jeg har også siden fået en dejlig familie, og her har jeg plads til at omgive mig med alt mit grej. Det er super fedt og giver mig tryghed. Det er en drøm, der er gået i opfyldelse, siger Jens Varmløse.

Jens Varmløse boede i et par år i København, men vendte så næsen hjem til Nordjylland. Det er jo nok her, jeg har det bedst, fastslår han. Foto: Martél Andersen

Og hvis det ikke er nok, kan man jo altid sætte et stueorgel til salg. Jens Varmløse gik i 2019 viralt med en sjov salgsannoncere for et ældre Ace Tone orgel. Den havde en vendelbo-lune, som tilsyneladende ramte plet.

- I virkeligheden er jeg nok blevet mest kendt som ham den skøre nordjyde, der sælger orgler, og nu har vi også lavet en toer, som kommer ud i den nærmeste fremtid, fortæller Jens Varmløse.