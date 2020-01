Murer Kjeld slået til ridder af Skipper Clements Sværd

HJØRRING:Murer Kjeld - alias murermester Kjeld Pedersen fra Lønstrup - blev søndag eftermiddag slået til ridder af Skipper Clements sværd.

Det skete ved den traditionsrige nytårskoncert på Vendelbohus i Hjørring, hvor et stort publikum fik masser af musikalske godbidder fra Hjørring Brass Band, talenter fra Hjørring Musiske Skole og sopran Amanda Loft Sandegaard.

Inden pausen i nytårskoncerten måtte den landskendte murermester knæle på scenen for at blive slået til ridder.

Per Klingenberg forestod på vegne af de tre Lions-klubber i Hjørring for ridderslagningen med ordene:

- Du er blevet et fyrtårn ved at have flyttet et fyrtårn.

Kjeld Pedersen var på scenen sammen med sin hustru Ulla.

- I bedste Skipper Clement-ånd har du kæmpet for det, du har troet på. Dog heldigvis med engagement, ildhu og en skovl i stedet for et sværd, sagde Per Klingenberg.

- Du har opnået det flotte resultatet gennem dit personlig virke og dit engagement.

- Du har fremstået med en ukuelig vilje og en tro på, at det her kunne lade sig gøre. Du er også gået til arbejdet med stor ydmyghed og med stor kærlighed til fyret.

- Du har haft benene godt planet i sandet og du har været allestedsnærværende gennem hele projektet. Du har været en inspirator og en krumtap, hvorom alting har drejet sig, tilføjede Per Klingenberg i sin tale til dagens hovedperson.

Han konstaterede, at Kjeld Pedersen ikke alene har taget æren for sucessen.

- Du har haft mange gode kompetente personer omkring dig, og du har også altid påpeget, at det ikke er dig, der skal roses for successen - den skyldes et tillidsfyldt teamwork med respekt for andres arbejde og kompetencer.

- Du vil fremstå som et eksempel på, hvordan man med dygtighed og engagement og gode samarbejdsevner kan løse en stor og speciel opgave - og du har hele vejen haft god støtte af din hustru Ulla.

- Du er med andre ord blevet et fyrtårn, et lysende eksempel for andre. Du har ikke alene sat Hjørring på Danmarkskortet, men du har også gjort byen kendt i store dele af udlandet, lød de hædrende ord.