Musik og dans for 33. gang

BINDSLEV: Tre nye pumpebrønde skal sikre, at Bindslev Harmonikatræf forbliver stemningsfuldt, men plørefrit.

Ved den officielle åbning af træf nummer 33 fredag eftermiddag sagde borgmester Arne Boelt spøgefuldt, at et par byger er godt, da harmonikaer har det skidt med støv.

Men det kan blive for meget. I fjor stod regnen ned og man måtte man køre mange læs flis på for at sikre, at man kunne køre til campingpladsen og træffet ved Tannisbugthallen.

- Kommunen har faktisk været en stor hjælp. Den har installeret tre nye pumpebrønde, siger træfformand Finn Nymann.

I tilfælde af øsregn tager de trepumpebrønde det værste vand, som derefter kan pumpes væk. Tilkørselsvejen er blevet nyasfalteret af samme grund.

Bindslev Harmonikatræf håber også i år at se mindst 5000 gæster strømme til Bindslev de tre dage træffet varer.