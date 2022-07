Fra kraftig blæst og aflysning til skøn sommeraften: Se billederne fra Musik under Trappen

Onsdag aften var en stor mængde mennesker samlet til Musik under Trappen i Hirtshals, hvor Rasmus Walter og Jonah Blacksmith spillede på den udendørs scene på kajen.

Mange mennesker var onsdag aften til Musik under Trappen i Hirtshals. Foto: Bente Poder

Dagen før, tirsdag, var der ellers kraftig blæst over havnen i Hirtshals, og Musik under Trappen måtte aflyse aftenens koncerter i teltet på havnen på grund af sikkerhed. Onsdag aften var der roligt med sommerligt vejr over havnen, og man kunne få gang i musikken igen lige i tide til den store aften med hovednavnene Rasmus Walter og Jonah Blacksmith. Og der var totalt proppet med mennesker.

Det er sådan noget, vejret i Hirtshals kan finde på. At skifte helt utroligt.

Formand for Hirtshals Musikforening og Musik under Trappen, Rasmus Jespersen, fortalte onsdag aften mellem de to hovednavne:

- I går blæste det 21 sekundmeter hernede, og det er klart, at så havde vi overvejelser om, om det nu var sikkert. Grænsen for teltet ligger på 20 sekundmeter, og der var stød på 20-21 sekundmeter. Vi samlede alle i bestyrelsen i fællesskab i forhold til at tage en beslutning, og vi valgte af aflyse. Når det blæser så meget er vores telt udsat, fortalte Rasmus Jespersen, der peger på, at teltet kunne være blæst i stykker, eller udstyr kunne være blæst ned til fare for folks sikkerhed.

Altså blev der ingen Musik under Trappen tirsdag.

Onsdag var Hirtshals helt anderledes: Blæsten havde lagt sig, og de frivillige mødtes klokken 6 om morgenen for at bygge scenen op og gøre klar med alt det praktiske. At gå fra en vejrsituation til en helt anden på een dag er ikke noget, der kommer bag på folk i Hirtshals.

- Det er den finurlighed, der er ved at bo på kanten. Vejret skifter fra et øjeblik til et andet, fortæller Rasmus Jespersen.

Han var ret glad for den timing, som vejret vendte med, når der nu skulle være kraftig blæst i byens store musikuge i uge 30 - og at det ikke var onsdag med hovednavne på plakaten, at blæsten ramte.

- Det ville have været en stor omkostning, konstaterer Rasmus Jespersen, der også fortæller, at det var ærgerligt for dem, der skulle have spillet tirsdag - hvoraf nogle var kommet helt fra København.

Onsdag aften var der fyldt med musik og god stemning. Rasmus Walter var aftenens første hovednavn på den udendørs scene, derefter spillede Camilla Kramer i teltet, og her var der mange på dansegulvet.

Derpå var det tid til, at Jonah Blacksmith kunne gå på på scenen udenfor, og der var propfyldt - ikke bare foran scenen, men hele vejen bagud til trappen stod folk tæt. Også på selve trappen og ovenfor på skrænten var der folk, der lyttede til koncerten.

Folk stod tæt på havnen og hørte musik. Foto: Bente Poder

- Hvem skulle have troet, at vi skulle stå på Hirtshals Havn og spille for så mange mennesker?, lød det fra bandet efter de første numre, og de skabte god stemning og glæde med deres musik.

Jonah Blacksmith spillede for et stort publikum i Hirtshals onsdag aften. Foto: Bente Poder

Musik under Trappen er en uge med musik hver dag og en tradition i Hirtshals hvert år i uge 30. Årets sidste aften med levende musik på havnen er på fredag.

Musik under Trappen har haft aflyst en gang før - det var en aften i 2005, hvor der regnede for kraftigt til, at man kunne gennemføre.