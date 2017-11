Musikforening går i protest

HJØRRING: Debatten om Vendelbohus fremtid skærpes.

Musikforeningen "I morgen er det jul, mor" valgt at indstille foreningens aktiviteter, som blandt andet har talt mange koncerter på Vendelbohus.

Det sker efter et møde med borgmester Arne Boelt (S), 2. viceborgmester Henrik Jørgensen (V) og fritids- og kulturudvalgsformand Sven Bertelsen fra Lokallisten.

Musikforeningen siger i en pressemeddelelse:

"Musikforeningen "I morgen er det jul, mor" har på et møde i dag truffet beslutning om at indstille sine aktiviteter med virkning fra afvikling af indgåede kontrakter medio april 2018.

Musikforeningen deltog ved sin repræsentant (Jørgen Larsen, red.) i bestyrelsen for Kulturforeningen Vendelbohus i møde torsdag eftermiddag imellem bestyrelsen og borgmester Arne Boelt, udvalgsformand Sven Bertelsen og byrådsmedlem Henrik Jørgensen.

På dette møde meddelte Arne Boelt, Sven Bertelsen og Henrik Jørgensen ganske klart, at Musikforeningens indlæg i debatten ikke havde en tone som politikerne brød sig om, hvilket ikke var fremmende for sagen vedrørende Vendelbohus.

Det kan kun opfattes som en slet skjult trussel og en klar tilkendegivelse af, at Musikforeningen skulle flette næbbet. Det var en uværdig forestilling fra de tre politikere side som vi ikke vil stille folk til fremover."

Borgmester Arne Boelt afviser, at han på mødet har givet udtryk for trusler eller bedt I morgen er det jul, mor stoppe med kritik og "flette næbet".

- På mødet foreslog vi, at vi skulle samarbejde i en god tone. Jeg vil gerne have et samarbejde med I morgen er det jul, mor, understreger Arne Boelt.