Musikskole-forbrødring i Hjørring: Nu står Prinsesse toben på spring til central plads i byen

HJØRRING:Godt nok blev ordet ”hensigtserklæring” brugt flere gange under onsdagens byrådsmøde i Hjørring, men man skal vist være mere end almindelig politisk tonedøv, hvis man ikke tror på, at Hjørring Musiske Skole får nye faciliteter på den tomme grund i Jernbanegade ved Vendsyssel Teater.

Der har ellers været usikkerhed om projektet: Borgmester Søren Smalbro (V) var blandt andet gået til valg på at drosle ned på kommunens anlægs-budget - og efter få dage som kommunens nye førstemand bekendtgjorde han da også, at musikskole-projektet skulle gentænkes: Det var ikke bare Arne Boelt & Co, der oprindeligt stemte et projekt til 35 millioner kroner igennem - projektet havde tilmed vist sig, at det ville blive dyrere end forventet.

Derfor stillede den nye, blå chefdirigent i Hjørring spørgsmålstegn ved projektet.

- Lægger mig ned

- Der har været debat om at etablere decentrale enheder i stedet. Og jeg lægger mig ned: Jeg har også selv været inde på den mulighed, men jeg er blevet overbevist om, at den optimale placering er pladsen ved teatret, erkendte Søren Smalbro dog på byrådsmødet.

29 af 31 medlemmer stemte for at sætte gang i et ”tilpasset” projekt, der skal have en bredere anvendelse, idet der indtænkes en form for ungdomshus som en mulighed.

Samtidig skal det undersøges om der kan findes ekstern finansiering til byggeriet fra eksempelvis fonde.

Direkte adspurgt lyder det fra Søren Smalbro, at det nok kan være svært at holde sig indenfor de 35 afsatte budget-millioner, når der også tænkes et nyt element ind - unge som ikke spiller musik - og derfor skal der søges penge andre steder end i kommunekassen.

Men hvornår kan lille Ida begynde at øve Prinsesse Toben i de nye faciliteter?

Måske først i løbet af 2024: Det tilrettede projekt skal først præsenteres i slutningen af dette år for byrådet - og hvis man ellers kan nå til enighed om at blåstemple det, går licitationen først i gang herefter.

- Men vi er enige om, at vi skal have bygget en musikskole - og hvor den skal ligge. Nu skal vi bare finde ud af, hvordan den skal se ud, siger borgmesteren.

Ny diskussion?

Selv om kommune kommer til at fattes penge i de kommende år, så åbnede Per Møller (K) på byrådsmødet op for, at politikerne måske skulle diskutere et andet element i relation til musikskolen:

- Før valget fik vi et brev fra bestyrelsen, hvor man påpegede, at taksterne på musikskolen gerne skal sættes ned, så det ikke kun bliver et tilbud til de riges børn.

Af Hjørring Musiske Skoles prisliste fremgår det eksempelvis, at instrument- og sangundervisning koster 4941 kroner om året for soloundervisning og 4213 krone årligt, når det er holdundervisning.

Musikskolen blev hjemløs, da man ragede den gamle Vestre Skole ned - i øjeblikket holder man til på Motellet, som ikke er egnet til hjemsted for musikskolen på den lange bane, mener de fleste parter.