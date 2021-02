Mystisk fund i Hjørring-park

HJØRRING:En død rovfugl og et skind fra et dyr tæt på hinanden.

Det var, hvad Dorte Nielsen lørdag morgen fandt på sin vante gåtur i parkanlægget Sct. Knuds Kilde i Hjørring.

- Jeg har aldrig set en død musvåge - hverken der eller andre steder, og der plejer heller ikke at ligge skind og flyde rundt omkring, fortæller Dorte Nielsen.

En død rovfugl - formentlig en musvåge - lå død i Sct. Knuds Kilde. Privatfoto

Skindet lå nogle meter fra stien, hun gik på, mens den døde rovfugl lå 50 meter derfra. I umiddelbar nærhed af både skindet og den døde fugl lå der masser af fjer, fortæller Dorte Nielsen.

Hun har nu indberettet begge fund til Fødevarestyrelsen og spekulerer i, om der er tale om krybskytteri, fugleinfluenza - eller om skindet er brugt som lokkemad for at forgifte rovfuglen.

Hun er overbevist om, at der stikker noget suspekt under de usædvanlige fund midt i det naturskønne parkområde, som på overfladen kan virke friseret og kedeligt - men hvor Dorte Nielsen følger et rigt dyreliv tæt på og ser både rådyr, ræve, råger, krager, skovskader, mudderklirer, vandstære, fiskehejrer og isfugle.

Den døde rovfugl lå et halvt hundrede meter fra det efterladte dyreskind. Privatfoto

- Jeg synes, det er suspekt. Hvorfor ligger der et skind ude midt i det hele? Der ligger ikke rester af et dyr. Der ligger bare et skind. Jeg kommer her ofte, og jeg ved, der bor folk i området, der burde bo i en etageejendom i centrum. Nogle, der ikke har forståelse for, at når man bosætter sig i et naturområde, så er der også et dyreliv. Men jeg ved det jo ikke, funderer Dorte Nielsen.

Mens hun har taget skindet med sig hjem, lod hun den døde rovfugl ligge. Det anbefaler Fødevarestyrelsen samme sted, som de anbefaler at indberette fund af døde rovfugle.

- De skriver, at hvis man mistænker fugleinfluenza, skal man lade den ligge. Så det gjorde jeg. Men jeg har det trælst med det, hvis det viser sig, at det er gift, for så kommer der bare en ræv og æder det.