Èn kvadratmeter gør forskellen: Shoppingcenter krydser fingre for tidlig genåbning

HJØRRING:Siden 17. december har storcentre over hele Danmark været lukket ned, men nu kan en del af dem se frem til atter at lukke kunder ind i butikkerne fra 13. april

Det er resultatet af den politiske aftale om yderligere genåbning af Danmark, som blev vedtaget sent mandag aften på Christiansborg.

Aftalepartierne er enige om, at almindelig handel i indkøbscentre, stormagasiner, arkader og lignende med et areal på 15.000 m2 eller derunder kan genåbne fra 13. april.

Shoppingcentre større end det må vente yderligere en uge til 21. april.

Man kan roligt sige, at Metropol i Hjørring ligger lige på vippen. Det 13 år gamle shoppingcenter har lige præcist 15.000 kvm. shoppingkvadratmeter under tag - og burde derfor kunne åbne om tre uger.

Men der er også yderligere 8000 etagekvadratmeter i bygningen, som huser Hjørring Bibliotek og et fitnesscenter.

Så Jane Melgaard Olesen, marketing manager i Metropol, holder vejret og venter på en udmelding fra erhvervsorganisationen EjendomDanmark.

- De kommer med retningslinjer om, hvordan det lige nøjagtigt skal regnes ud. Vi vil gøre alt for at åbne 13. april, det er logisk. Men vi er lige på grænsen, så lige nu må vi se tiden an og fintælle, siger Jane Melgaard Olesen.

Ifølge den politiske aftale må biblioteker åbne 21. april, så under alle omstændigheder må kunderne senest til den tid vende tilbage til Metropol.

- Uanset hvornår vi må åbne, giver vi den så meget gas, som vi må på det tidspunkt, forsikrer Jane Melgaard Olesen.

Mens Metropol ligger lige på vippen i forhold til den tidligst mulige genåbning, forholder det sig anderledes med Aalborg Storcenter og JP Jacobsen Shoppingcenter i Thisted

Aalborg Storcenter er med sine 51.500 m2 det største shoppingcenter i Nordjylland, mens JP Jacobsen-centret i Thisted ifølge sin egen hjemmeside har 18.000 m2 under tag.