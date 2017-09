Nabo opdagede brand i værksted

BINDSLEV: Et værksted i et udhus på Mosbjergvej i Bindslev blev sent søndag eftermiddag ramt af brand.

En nabo opdagede branden omkring kl. 18 og ringede 112.

Otte mand fra Nordjyllands Beredskabs station i Sindal rykkede ud, og da de ankom, kunne de konstatere røg i værkstedet, men ingen flammer.

- Ilden er nok gået ud af sig selv på grund af iltmangel, konstaterer indsatsleder Thomas Dybro fra Nordjyllands Beredskab.

Udhuset var røg- og sodskadet, og der var mindre brandskader i værkstedet.

Branden var opstået, mens beboerne var væk. Selve beboelseshuset var dog ikke i fare.

Årsagen til branden er p.t. ukendt.