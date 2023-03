Naboen slog alarm: Ældre mand gik gennem tag

HIRTSHALS:Ambulancefolk gav en hånd med, da Nordjyllands Beredskab onsdag eftermiddag kom en ældre mand til undsætning, efter at han var gået gennem nogle tynde tagplader på toppen af et skur og sad uhjælpeligt fast et par meter over jorden på sin ejendom på Søndergade i Hirtshals.

Det havde han gjort i noget tid, før det lykkedes ham at få fat i en nabo. Da det heller ikke lykkedes naboen at hjælpe manden fri, blev der slået alarm kl. 15.27.

Nordjyllands Beredskab sendte både lokale brandfolk fra Hirtshals samt kolleger fra Hjørring, og sammen med ambulancefolkene lykkedes det dem at få lirket manden fri og ned i sikkerhed.

- Han var ved bevidsthed hele tiden. Han bliver tjekket og behandlet af ambulancefolkene og skal helt sikkert med videre til yderligere tjek på hospitalet, oplyser indsatsleder Dennis Møller fra Nordjyllands Beredskab.

- Opfordringen herfra er, at skal man lave sådan noget, så skal man sikre sig, at man har nogen omkring sig, tilføjer indsatslederen.