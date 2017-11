Naboer føler sig taget på sengen

HJØRRING: Naboer til et ansøgt byggeprojekt ved Park Alle, Brinken og Svanelundsvej i Hjørring undrer sig over, at der i den nye kommuneplan pludselig er givet rammebetingelser, der tillader byggeri i tre etager og en højere byggeprocent på netop de tre pågældende matrikler.

- Det lugter lidt af særbehandling og vennetjeneste, siger en af naboerne, Bent Jørgensen, der mener at en kommuneplan skal udstikke rammer for et større område.

Det ansøgte byggeprojekt har mødt voldsom modstand fra naboerne, allerede inden der er lavet et forslag til en lokalplan for det ansøgte byggeri.

Stort og massivt

Naboerne anfører, at etagebyggeri vil blive alt for massivt, både i forhold til de øvrige parcelhusgrunde, og også i forhold til det grønne område, som grundene grænser op til. En gammel tinglyst deklaration, der har til formål at undgå for stort byggeri på grundene, har da også indtil nu været gældende. Men den kan en ny lokalplan sætte ud af kraft.

Før valget lykkes det naboerne at samle nogle af politikerne til et lille borgermøde om sagen.

Her beklagede politikerne, at borgerne ikke havde været mere opmærksomme, da kommuneplanen var til debat.

- Det er altså ikke unormalt, at den slags bliver ændret i kommuneplanen, hvis der er ansøgt om konkrete projekter. Men det er ikke ensbetydende med, at projekterne får grønt lys, understreger formand for teknik og miljø, Ole Ørnbøl (S).

Han henviser også til, at naboerne har haft rig mulighed for debat og bemærkninger til den nye kommuneplan.

- Vi erkender, at vi ikke har været opmærksomme nok, men det er svært at overskue en kommuneplan på 400 sider, siger Bent Jørgensen.

Foreløbig er lokalplanarbejdet for boligprojektet udsat til efter nytår.