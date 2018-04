Naboer om nybyggeri: Det ødelægger naturen

HJØRRING: Beboere på Brinken og ved Svanelundsvej og Park Alle, troede at der var lyttet til deres protester, da et byggeprojekt på tre etageejendomme ud til Beit Vænge tidligere i år blev afvist af politikerne Hjørring Kommunes teknik og miljøudvalg.

Bygherren blev bedt om at lave et mindre projekt, hvor byggeriet ikke blev så dominerende i det grønne område. Det skulle reduceres fra tre til to etager og byggeprocenten skulle også være lavere.

Et nyt projektforslag fra bygherren falder imidlertid ikke i god jord hos naboerne. Godt nok er bygningerne nu kun i to etager, men de fylder mindst lige så meget i landskabet, mener naboerne.

Undrende naboer

- Det er med undren, at vi har studeret det nye projektforslag, der er mindst lige så dominerende som det, der blev forkastet, siger en af naboerne, Bent Jørgensen.

Antallet af boliger er ikke nævneværdig reduceret. I første projekt er det berammet til mellem 18 og 21 boliger, og i det nye projekt berammet til mellem 15 og 18 boliger.

- Hele bebyggelsen vil stadig fremstå meget massiv set fra både engarealet, fra Park Alle og Brinken, siger Bent Jørgensen.

Udvalget besluttede på mødet 7. februar, at der skulle skabes mere luft mellem bygningerne og mere harmoni i bebyggelsen, men det er ikke sket, mener naboerne.

"Vi mener stadig, at byggeriet giver voldsom fortætning af boliger i området og er et brud på Svanelundskvarterets identitet som parcelhuskvarter og en ødelæggelse af Beit Vænge som naturområde. Det vil ligeledes stadig danne præcedens for lignede byggeprojekter omkring Beit Vænge og Folkeparken", skriver naboerne i et brev til medlemmerne af teknik og miljøudvalget, der behandlede sagen onsdag.

- Vi er blevet enige om, at der nu laves en lokalplan for byggeriet, og så må vi henvise til høringsperioden. Vi mener, at bygherren har tilrettet projektet og blandt andet reduceret højden, siger udvalgsformand, Søren Smalbro.

Det oprindelige boligprojekt, der blev forkastet af kommunen, efter protester fra naboerne.