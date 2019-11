Naboer opdagede brand - hus reddet fra flammer

BJERGBY:En husejer i Bjergby kan takke naboer for, at ild i et fyrrum ikke nåede at brede sig, så hele huset gik tabt.

Mandag formiddag opstod der brand i et fyrrum i huset på Skagen Landevej ved Bjergby nord for Hjørring.

Ingen var hjemme i huset, men naboer bemærkede røgen og ringede 112.

- Ilden stod ud af døren til fyrrummet, da vi ankom, fortæller indsatsleder Bo Isaksen fra Nordjyllands Beredskab.

Ilden var brændt gennem taget over fyrrummet, men brandfolkene fik slukket flammerne, inden de bredte sig videre til garagen og selve huset.

- Var vi ankommet bare 10-15 minutter senere, kunne det havde bredt sig til huset ved siden af garagen, siger indsatslederen.

Den præcise årsag til branden i fyrrummet er p.t. uvis.