Naboer protesterer over byggeplaner

HJØRRING: "Der findes et notat", som det hedder i tv-serien, Matador.

Det gør der også for et område ved Bejds Vænge i Hjørring, som er et gammelt villakvarter. Her er der en tinglyst deklaration fra 1946, der skal beskytte et område på hjørnet af Park Alle og Svanelundsvej mod for voldsom bebyggelse.

Men naboer frygter nu, at Hjørring Kommune er på vej med en ny lokalplan, der annullerer deklarationen og giver lov til etagebyggeri i op til tre etager og ti meters højde.

Et projektselskab vil opføre tre blokke med i alt 21 boliger, der får udsigt ud over Bejds Vænge og Folkeparken. Byggeriet vil imidlertid også spolere herlighedsværdien og formentlig også den mere kontante værdi for de omkringboende grundejere.

Vil spolere naturoplevelse

Lokalplanen er først under udarbejdelse og er endnu ikke sendt i høring, men en protestgruppe håber at kunne stoppe planerne i opløbet. Der er samlet 50 understrifter ind fra de omkringboende, og de har også henvendt sig direkte til politikerne i kommunens teknik og miljøudvalg.

- Det kan ikke være rigtigt, at man bare vil annullere en deklaration, som en tidligere ejer lavede for at beskytte området, siger en af naboerne, Svend Frost.

Deklarationen fastsætter blandt andet en byggeprocent på grundene på 20, mens det ansøgte byggeri bliver med en byggeprocent på 50. Deklarationen fastslår også, at bygninger højest må indeholde to lejligheder og have en maksimal byggehøjde på otte meter.

Naboerne påpeger, at Hjørring Kommune har gjort meget ud af naturoplevelsen i Folkeparken, og det vil sådan et byggeri spolere.

"Byggeprojektet vil i den grad ændre på den nuværende harmoni i området", skriver naboerne.

Da teknik og miljøudvalget i juni besluttede at få lavet en lokalplan for det ansøgte byggeri, blev deklarationen også præsenteret. Forvaltningen anbefaler, at man i en kommende høringsfase tager ekstra hensyn til de grundejere, der er påtaleberettigede i forhold til deklarationen.

Men en ny lokalplan kan altså overtrumfe en gammel deklaration, der også kan annulleres gennem en aftale med de påtaleberettigede. Men det er der så ikke udsigt til i dette tilfælde.