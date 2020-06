Næsten 130 skal testes: Ansat på Sindal-plejehjem corona-smittet

SINDAL:Tirsdag aften blev Hjørring Kommune orienteret om, at en sygeplejerske på Vendelbocentret i Sindal var blevet testet positiv for coronavirus. Den pågældende medarbejder havde været hjemme i et par dage, fordi hun havde COVID-19-symptomer.

- Så i løbet af onsdag vil alle beboere og alt personale blive testet, oplyser Leif Serup, direktør for sundheds-, ældre-, og handicapforvaltningen i Hjørring Kommune.

Da der er 64 beboere på plejecentret og cirka ligeså mange ansatte, så skal der testes knap 130 personer.

Det er en paramedicinsk enhed under Region Nordjylland, der fortager de mange tests.

- Vi regner med at få svar på testene i morgen (torsdag, red.) oplyser sundhedsdirektøren.

Corona-tilfældet i Sindal betyder, at alle planlagte besøg fra pårørende og eventuelle behandlinger er blevet aflyst onsdag, hvor de ældre også opfordres til at blive i egne boliger hele dagen.

Leif Serup fortæller, at de pårørende i løbet af onsdag orienteres om situationen, ligesom man vil sørge for at oplyse dem om resultatet, når test-resultaterne foreligger

Sundhedsstyrelses smittespredningsenhed er også koblet på sagen for at finde ud af, hvordan sygeplejersken er blevet smittet.