Narkohandler nægtede sig skyldig: Jeg handlede bare med fisk

HJØRRING:En 37-årig mand bedyrede hårdnakket sin uskyld, da hans sag om omfattende narkohandel var for Retten i Hjørring.

- Jeg handlede bare med fisk, forklarede han og nægtede pure at have handlet med de "ikke under 120 gram kokain og ikke under 60 gram hash", som tiltalen mod ham ellers lød på.

Men retten valgte dog at dømme den 37-årige mand for narkohandel.

- Det var i hvert fald nogle atypiske samtaler på hans SMS-korrespondance, hvis det var fisk, han havde handlet med, lyder det fra Bjørn Fogh, anklager ved Nordjyllands Politi.

Ifølge anklageskriftet var en del af narkohandlerne foregået ved, at han ved at fremvise en pistol og en kniv havde truet to yngre mænd til at køre ud til kunderne og sælge stofferne. Den 37-årige var derfor også tiltalt for trusler om vold mod de to.

Han havde ifølge anklageskriftet også afpresset en af de to yngre mænd til at oprette 10-12 kviklån til en samlet værdi på cirka 67.000 kroner, som den 37-årige efterfølgende havde fået overdraget.

De to yngre mænds forklaringer, om at de under trusler havde handlet med og udbragt narkoen, var også med til at overbevise retten om den 37-åriges skyld.

Den 37 årige havde ifølge anklageskriftet også - sammen med nogle medgerningsmænd - tævet den ene af sine "kurerer" med slag i hoved og på kroppen med en trælægte og baseballbats af henholdsvis træ og aluminium. Den anden af de to "kurerer" blev truet med, at "kurerens" mor og far ville få besøg af rockere. Det skete i et forsøg på at få fingre i en telefon, som "kureren" dog havde smidt væk.

Den 37-årige blev idømt et år og tre måneders fængsel for narkohandelen, truslerne og volden mod hans narkokurerer.

- Men da forholdene er så gamle - de stammer tilbage fra 2018-2019 - og da manden har siddet varetægtsfængslet i fire en halv måned, gjorde retten resten af straffen betinget, forklarer anklager Bjørn Fogh.

Det skyldes coronanedlukningen i marts 2020 og senere, at sagen er blevet udskudt flere gange.

- Det er en helt særlig situation. Typisk, hvis en sag trækker ud, kigger man på, hvis skyld det er. Og da det ikke er tiltaltes skyld, men udelukkende fordi mange retsmøder har været aflyst på grund af corona, så bliver dommen derfor lidt atypisk. Typisk ville den 37-årige stå til ubetinget fængsel for den type kriminalitet, som dette anklageskrift indeholder, forklarer Bjørn Fogh.

Den 37-åriges medgerningsmænd - to 24-årige og en 34-årig mand - fik også mindre straffe.

Den ene 24-årige blev idømt 60 dages betinget fængsel med samfundstjeneste, den anden 24-årige idømtes fire måneders fængsel, hvor de 60 dage blev gjort betinget, og den 34-årige fik tre måneders betinget fængsel.

Alle dommene er ifølge Bjørn Fogh også mildere - igen på grund af den lange sagsbehandlingstid på grund af corona - end de ville have været under normale omstændigheder, hvor grov vold typisk vil udløse en ubetinget fængselsstraf.

Anklagemyndigheden havde også nedlagt påstand om udvisning af de tre af de fire tiltalte - den fjerde er dansk statsborger. Men det blev "kun" til en advarsel om udvisning, hvilket igen skyldtes den langtrukne sagsbehandling.

Alle fire modtog deres domme, oplyser anklageren.