Narkopusher afsløret i Svanelunden

HJØRRING: HJØRRING: Over en længere periode har Lokalpolitiet i Hjørring holdt øje med 27-årig mand, som bor i Svanelunden i Hjørring. Han var mistænkt for salg af narkotika.

- Vi har fået rigtig mange henvendelser fra beboere i området, siger politikommissær Kenneth Ginnerup fra Lokalpoliti i Hjørring

Da manden tidligere er dømt for netop salg af narkotika, valgte man at holde godt øje med ham. Og nu har det vist sig, at mistanken fra naboerne var berettiget.

- Vi har fået bevis for to salgssager og et forsøg på salg, senest torsdag på Lønborg Friis Vej i Hjørring, hvor vi fik fat i ham, og bagefter var hjemme at ransage hos ham, uddyber Kenneth Ginnerup.

Der er tale om salg af hovedsagelig heroin og så lidt kokain. Den 27-årige er nu sigtet for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg.

- Vi mener, at vi har beviser nok til at få ham dømt nu, siger politikommissæren.

Så snart sagen er blevet berammet ved Retten i Hjørring vil den 27-årige blive indkaldt til et retsmøde.

- Og indtil da, vil vi fortsat holde øje med ham, lover Kenneth Ginnerup.

Politiet kender også identiteten på køberne, som kan vente en bøde for besiddelse af narko.