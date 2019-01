Naturbrand tæt på at brede sig til sommerhus

TVERSTED: Sent onsdag eftermiddag opstod der brand i et naturområde med klitter og hede ved sommerhuse nær Tversted øst for Hirtshals.

Beboere i området gik straks i gang med at prøve at slukke flammerne, som ved 17-tiden var tæt på at brede sig til mindst et sommerhus i området ved Andersvej. Kraftig blæst besværliggør brandslukningen, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Politi og beredskab blev alarmeret om branden kl. 16.47, og brandfolk er i gang med at nedkæmpe ilden.