Naturmødet: Disse otte er nomineret til titlen som Danmarks bedste Naturformidler - det får vinderen

HIRTSHALS:På Naturmødet i maj i Hirtshals skal Danmarks bedste Naturformidler findes, og feltet er nu kogt ned til otte nominerede.

Det sker på basis af intet mindre end 303 indstillinger fordelt på 64 kandidater,

Som noget nyt i år er det ikke kun en dommerkomité, der skal afgøre, hvem vinderen bliver. Du - og hele Danmark - kan nemlig også gå ind og stemme på din favorit.

Fra den 2. maj offentliggør Naturmødet videoer, som de nominerede har indsendt. Her skal de vise deres personlige stil og formidlingsevner og forhåbentlig overbevise seerne om, hvorfor det lige netop er dem, der skal kåres som vinderen under Naturmødet 2022 i Hirtshals. Der kan stemmes fra den 2. til 10. maj via Naturmødets hjemmeside. Udover den ærefulde titel har Sparekassen Danmark muliggjort en præmie på 10.000 kr.

Den nyslåede Danmarksmester i Naturformidling får også oplevelsen af at blive udnævnt som vinder på Life-scenen under Naturmødet 20. maj kl. 16.15.

Senere inviterer Anders Lund Madsen også vinderen til en samtale, inden Naturmødet lukker ned.

De nominerede er:

* Frederik Leck Fischer: Frederik er 29 år og biologistuderende. Han beskriver sig selv som det tætteste man kommer på en virkelig Spiderman, da han har en forkærlighed for edderkopper. Med sine gode forklaringer og nærgående billeder på Facebook, viser Frederik nye og fascinerende sider af det ellers ikke så populære smådyr med otte ben, men måske dette ændrer sig med Frederiks formidlinger?

* Gustav Urth: Den nordjyske kandidat fra Hjørring er med sine kun 20 år feltets yngste, men han er allerede erfaren i at formidle til børn med sine live-optrædener, hvor han blander viden om naturen lige udenfor vores dør med humor og lidt trylleri.

* Sara Kande: Hun har flere års erfaring med formidling fra bl.a. Kattegatcenteret og Jyllands Park Zoo. Men derudover har hun også været sommerfugle ekspert på DR og fast naturformidler hos RadioLOUD. Man kan dog også opleve Saras formidlinger ude i den virkelige verden, når hun bl.a. tager interesserede med på Kratlusker-ture, hvor hun finder og fortæller om smådyr i bl.a. Molslaboratoriet ved Mols Bjerge.

* Lars Thomas og Linda Kjær-Thomsen: De tager gæster med ud i naturen og formidler arter, som de færreste kender eller har set før.

* Rasmus Ejrnæs: Seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet med speciale i beskyttelse, genopretning og udvikling af Danmarks truede biodiversitet. Rasmus er radiovært i programmet Vildspor på Radio4 og har skrevet flere debatindlæg og bøger, der formidler viden om naturen, og hvordan man selv kan gøre en indsats for at skabe en positiv forandring.

* Kasper Malmberg: Kasper er pædagog i Egense Friskoles Naturbørnehave, og han har en helt særlig evne til at engagere børn i naturen og sine kollegaer bredt ud på de sociale medier, hvilket har sat et aftryk i den pædagogiske verden.

* Rikke Molin: Naturvejlederen i Odense, Kerteminde og Nordfyns kommuner, Rikke Molin, sørger for mange gode oplevelser i naturen for borgerne. Et kendetegn ved Rikkes formidlinger er, at hun formår at tilrettelægge rammerne og fornemmer hurtigt gruppens behov, så hun skaber den bedst mulige oplevelse med sine formidlinger uanset om det er børn, undervisere, borgere med senhjerneskade eller fængselsindsatte hun møder.

* Mikkel Sortemos: Udover sit arbejde som dyrepasser og informationsmedarbejder hos Aalborg Zoo, har Mikkel Sortemoes også deltaget som formidler og historiefortæller på DR og TV2Nord. Men derudover er Mikkel også ophavsmand til Arternes Verden, hvor han formidler om dyr til både børn og voksne.

Tidligere år har bl.a. Morten DD og Vicky Knudsen vundet, mens titlen sidste år gik til makkerparret Asser og Brian fra Randers Regnskov.