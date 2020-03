Naturmødet er aflyst på grund af corona

HIRTSHALS:Naturmødet i Hirtshals 14-16. maj skulle have fejret fem års fødselsdag, men bestyrelsen bag Naturmødet har valgt at aflyse naturmødet på grund af coronakrisen

Mødet forventede deltagelse af 20.000-30.000 besøgende.

- Det er rigtigt irriterende, men vi tror ikke på, at vi går fra rødt lys til grønt lys i løbet af den tid, der er tilbage, siger borgmester Arne Boelt (S).

- Der vil mindst blive en overgangsperiode, hvor der fortsat vil være mange restriktioner, så vi har valgt at aflyse. Vi kan også høre på de mange henvendelser, vi har fået fra organisationer og virksomheder, at det kan blive et problem for dem at finde ressourcerne til at deltage. Vi hører tit vendingen: "I aflyser vel?", når folk ringer til os for at høre til mødet.

- Selv hvis restriktionerne bliver løftet efter påske, vil det ikke blive det samme Naturmøde, som folk er vant til. Vi må vente til 2021 med et nyt Naturmøde.

Hjørring Kommune har sat to millioner kroner af på budgettet. Borgmester Arne Boelt vurderer, at aflysningen kommer til at koste kommunen 300.000-500.000 kroner.

Iflølge en pressemeddelse sendt ud via Ritzau oplyser naturmødechef Jesper Lauritsen, at man nu går i gang med at kontakte alle tilmeldte aktører til Naturmødet 2020 for at forklare dem situationen.

”Det gør ondt helt ind i hjertet at skulle aflyse Naturmødet 2020, for vi ved, at mange allerede har lagt meget arbejde og engagement i planlægningen af årets debatter og aktiviteter. Jeg håber, vi kan tage tråden op og fortsætte dialogen om natur og biodiversitet, når vi en gang er på den anden side af coronaudbruddet”, siger Jesper Lauritsen.