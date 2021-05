Naturmødet svigtet i år selvom interessen for natur er i vækst

Det anslås, at 15.000 fulgte med hjemmefra og live fra Hirtshals, da der i weekenden var Naturmøde. I 2020 var Naturmødet også primært digitalt, og da var deltagerantallet 50.000, og i 2019 var 30.000 fysisk mødt op til Naturmødet. Deltagerantallet var dermed markant lavere i år.

Men hos arrangørerne mener de alligevel, at de har holdt dampen oppe.

- Formålet med årets Naturmøde har først og fremmest været at holde gryden i kog på naturens vegne indtil vi igen kan mødes fysisk. Restriktionerne har selvfølgelig været et benspænd, men opbakningen til årets møde viser alligevel, at interessen for og engagementet i naturen er stigende hos både politikere og helt almindelige danskere. Det glæder vi os til at bygge videre på i planlægningen af Naturmødet 2022, udtaler leder af Naturmødet Leif Lund Jakobsen glad for opbakningen til Naturmødet 2021 og han uddyber:

- Ved Naturmødet i 2020 var vi first mover på at gå digitalt med et stort arrangement. Mødet i maj 2020 fandt sted tæt på nedlukningen af landet på grund af corona og interessen var derfor stor. I år er tilbagemeldingerne til os, at folk er blevet mætte af onlinebegivehederne. Så vi er faktisk glade for interessen i år, og glæder os helt vildt til, at Naturmødet 2022 bliver en folkefest som den var tidligere.

Han og resten af teamet har draget nyttige erfaringer ved to år i træk af gennemføre mødet ved hjælp af internettet.

- Vi har blandt andet fundet ud af, at debatterne får flere fra publikum involveret. Flere tør stille spørgsmål via mobilen end ved at række hånden op i en stor forsamling, evaluerer Leif Lund Jakobsen,

Han kunne også se, at afstemninger og holdningstilkendegjvelser undervejs i debatten virker godt. Tilhørerne får mulighed for at dele deres synspunkt med debattørerne og de kan også bakke op om et spørgsmål, så mødelederen kan vælge de spørgsmål, som publikum gerne vil have svar på.

- Dermed kan en onlinedebat blive mere kvalificeret, fordi folk dermed får de svar fra panelet, som de finder mest relevante, forklarer Leif Lund Jakobsen.

Endelig er debatterne og indlæggene gemt, da de er blevet filmet og ikke kun livestreamet på Facebook.

- Det betyder, at når vi om nogle uger har lagt debatterne op på vores hjemmeside kan folk høre dem igen eller for første gang.

Det kan være skoleklasser, medier, fagfolk eller bare folk, der interesserer sig for vilde haver og myrer som ukrudtsdræbere, der gerne vil høre dygtige eksperter fortælle om et emne. Det giver en onlinebegivenhed mulig for.

Endelig kan børn, unge og voksne fra hele landet komme til Naturmøde, når det er digtalt.

Fredag formiddag deltog 3.600 skolebørn i Den Store Naturjagt, hvor skoleklasser over hele landet blev sendt ud for at finde arter i deres lokale natur. De mange spændende fund blev på underholdende vis bedømt af naturformidlerne Vicky Knudsen og Anders Østerby - og det hele blev livestreamet ud til de deltagende skoler.